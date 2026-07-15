Минобороны: ПВО сбила 155 украинских дронов над 10 регионами РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 10 регионов России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Указанные цели были перехвачены и подавлены в период с 8.00 до 21.00 мск, уточнили в военном ведомстве.
Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Тульской областей, а также Краснодарского края.
Также беспилотники сбили над Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.
Между тем в среду, 15 июля, Еврокомиссия выделила Украине еще €1 млрд на закупку новых БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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