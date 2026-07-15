Сергей Жуков раскрыл неизвестные факты о выживании в 90-е в новом фильме

Зрители впервые узнают ранее неизвестные подробности из жизни лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова в новом документальном фильме «Здравствуй, это я! История группы Руки Вверх!». Об этом 15 июля сообщил режиссер проекта Александр Игудин, передает РЕН ТВ.

По словам создателя картины, музыкант редко дает интервью из-за усталости от однотипных вопросов, но для этого проекта сделал исключение. В ленте прозвучат факты, о которых Жуков ранее никому не рассказывал, включая историю о том, как молодой парень выживал в 90-е годы до создания коллектива и помощи семье в условиях всеобщей нищеты.