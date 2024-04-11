Герман нашел успех фильма Серебренникова в Каннах в отсутствии связи с Россией

По его словам, личность Лимонова не смутит жюри, так как он недостаточно известен по всему миру.



«Личность Лимонова сыграет минимальную роль для жюри. При всем уважении к Лимонову и его прозе, я думаю, что далеко не все члены жюри читали Лимонова и в принципе знают о существовании такого писателя. Причем Лимонов жил во Франции, его произведения выходили там достаточно широко, тем не менее он все-таки недостаточно известен в мире», - отметил режиссер.

В 2022 году в на Каннском кинофестивале Серебренников представил биографический фильм «Жена Чайковского», напоминает «Радиоточка НСН». В этом году 77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

