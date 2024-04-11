Герман нашел успех фильма Серебренникова в Каннах в отсутствии связи с Россией

Жюри Каннского кинофестиваля не смутит личность Эдуарда Лимонова, так как далеко не все знают, кто это такой, заявил НСН Алексей Герман-младший.

Режиссер Алексей Герман-младший в эфире НСН выразил мнение, что у режиссера Кирилла Серебренникова есть шансы на получение Пальмовой ветви на Каннском кинофестивале, ведь Канны не разрывали с ним отношения, а кинолента была снята без русского участия.

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Фильм Кирилла Серебренникова о русском писателе и политике Эдуарде Лимонове «Лимонов, баллада об Эдичке» представлен в конкурсной программе 77-го Каннского кинофестиваля, который состоится в мае 2024 года. Байопик снят на основе книги французского писателя Эмманюэля Каррера. Главную роль сыграл британский актер Бен Уишоу, в роли жены Лимонова, поэтессы Елены Щаповой снялась Виктория Мирошниченко. Герман выразил мнение, что у Серебренников есть шансы получить Пальмовую ветвь.

«Все знали, что так будет, никто не удивлен. Это было ожидаемо, потому что Серебренников часто бывал в Каннах, его там знают, там с ним не разрывали отношения. Кроме того, эта картина снята без русского участия. Сам Серебренников жил в Германии, во Франции. Оценка фильма зависит от состава жюри. Обычно жюри старается оценивать картины по их пониманию искусства. Это понимание может быть кому-то близко, а кому-то – нет, но в любом случае шансы на получение приза у Серебренникова есть», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, личность Лимонова не смутит жюри, так как он недостаточно известен по всему миру.

«Личность Лимонова сыграет минимальную роль для жюри. При всем уважении к Лимонову и его прозе, я думаю, что далеко не все члены жюри читали Лимонова и в принципе знают о существовании такого писателя. Причем Лимонов жил во Франции, его произведения выходили там достаточно широко, тем не менее он все-таки недостаточно известен в мире», - отметил режиссер.

В 2022 году в на Каннском кинофестивале Серебренников представил биографический фильм «Жена Чайковского», напоминает «Радиоточка НСН». В этом году 77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

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ФОТО: РИА Новости
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