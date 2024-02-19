Съемки байопика о Жириновском начнутся летом 2024 года

«Начало съемок планируется на лето этого года», — указала Кавшар.

Пресс-секретарь подтвердила, что режиссером байопика станет Александр Баранов, сценарий фильма создали в соавторстве сам кинодеятель и Алена Кулешова. Роль Жириновского сыграет актер Никита Кологривый. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий уже провел с артистом встречу, в ходе которой обсуждались творческие вопросы.

Ранее Никита Кологривый заявил, что сыграет роль Владимира Жириновского «лучше, чем любой артист в этой стране», пишет Ura.ru.

