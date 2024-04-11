Фильм Серебренникова о Лимонове вошел в основную программу Канн
Фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» представлен в конкурсной программе 77-го Каннского кинофестиваля, который состоится в мае 2024 года.
Всего в основной программе заявлено 19 фильмов, в том числе «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Саван» Дэвида Кроненберга, «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса, «Парфенопа» Паоло Соррентино и «Ученик» Али Аббаси.
Байопик Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» снят на основе книги французского писателя Эмманюэля Каррера. Главную роль сыграл британский актер Бен Уишоу, в роли жены Лимонова, поэтессы Елены Щаповой снялась Виктория Мирошниченко.
В 2022 году в на Каннском кинофестивале Серебренников представил биографический фильм «Жена Чайковского».
77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.
Ранее сообщалось, что режиссер Наталия Гугуева планирует снять документальный фильм о писателе Эдуарде Лимонове.
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