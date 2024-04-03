Французская комедия «Второй акт» откроет Каннский фестиваль в 2024 году

Это сюрреалистическая комедия об актерах, которые согласились сниматься в картине, заранее обречённой на провал. В главных ролях - Леа Сейду, Венсан Линдон и Луи Гаррель.

Киносмотр в этом году пройдет на Лазурном побережье Франции с 14 по 25 мая.

Ранее стало известно, что режиссер «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского фестиваля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

