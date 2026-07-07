В российском законодательстве намерены закрепить понятие «семейное кино», заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на пресс-конференции в Москве. По ее словам, это позволит в дальнейшем обеспечить государственную поддержку фильмов для семейного просмотра. Однако Драпеко отметила, что вопрос уже отрегулирован.

«Такая категория есть. Фильмы для детей и юношества — это и есть семейный просмотр. Критерии вполне определены. Есть постановление правительства, есть внутренние документы Министерства культуры. Мы выделяем деньги на семейное детское кино, причём это стопроцентное финансирование за счёт бюджета. Этот вопрос урегулирован. Есть экспертный совет — отдельный по взрослому кино, а также по детскому и юношескому», — объяснила она.

Ранее режиссер Сарик Андреасян в интервью НСН отметил, что создавать семейное кино — особая ответственность, поскольку важно не подводить детей и их родителей. Билет покупает не ребёнок, а мама с папой. По его словам, такие фильмы должны быть не просто яркими, красивыми и талантливыми, но и безопасными для восприятия юного зрителя, передаёт «Радиоточка НСН».

