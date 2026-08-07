Фильм «Четыре жизни Петра Мамонова» показывает различные ипостаси «кривой» его жизни, но там нет авторского голоса, заявил в интервью НСН режиссер картины Павел Лунгин.

Ранее прокатчики сообщили, что документальный фильм Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» начнут показывать в кинотеатрах 22 октября. В описании фильма отмечается, что там показано, как в лидере группы «Звуки Му» одновременно уживались безумный гений, рок-бунтарь, драматический актер и православный отшельник. Режиссер объяснил, что хотел показать в картине.