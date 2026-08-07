«Четыре жизни»: Лунгин рассказал о секретах нового фильма о Мамонове
В картине представлен «многоголосый хор» мнений о Мамонове от Шнура до его одноклассников, а также раскрыты подробности распада группы «Звуки Му», сказал в эфире НСН Павел Лунгин.
Фильм «Четыре жизни Петра Мамонова» показывает различные ипостаси «кривой» его жизни, но там нет авторского голоса, заявил в интервью НСН режиссер картины Павел Лунгин.
Ранее прокатчики сообщили, что документальный фильм Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» начнут показывать в кинотеатрах 22 октября. В описании фильма отмечается, что там показано, как в лидере группы «Звуки Му» одновременно уживались безумный гений, рок-бунтарь, драматический актер и православный отшельник. Режиссер объяснил, что хотел показать в картине.
«Самое интересное, что это и есть одна жизнь, одна кривая. Это проходит через ипостаси русского человека, который ищет правду и Бога всегда. Он ищет Бога и в водке, и в разбойничестве, и в искусстве, и в церкви. В фильме показано, как это всё постепенно переходит одно в другое. Весь фильм состоит из уникальных архивных материалов и мнений разнообразных людей. Я всего лишь один из них, там нет моего авторского голоса. Там выступают и Шнур, и знаменитый композитор Владимир Мартынов, и Константин Ремчуков, самые разные люди, его одноклассники. Я один из этого многоголосого хора. При этом я никогда не ориентируюсь на зрителя. Поиск правды всегда противоречивый и многосложный, правда всегда интересна для любого зрителя», - разъяснил Лунгин.
Он отметил, что не исследовал в фильме эволюцию музыкального языка Мамонова, но там есть уникальные материалы, связанные с распадом группы «Звуки Му».
«Его музыкальный язык закончился с распадом группы "Звуки Му", на этом языке он уже все сказал. Я подробно рассказываю, как распалась группа. Там есть уникальные материалы, как они разорвали контракт с Брайаном Ино уже после успешно прошедших американских гастролей», - заключил собеседник НСН.
Актриса Юлия Пересильд ранее рассказала Telegram-канал «Радиоточка НСН» об участии в трибьют-альбоме Петру Мамонову.
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