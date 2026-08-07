«Рок-бунтарь и отшельник»: Новый фильм Лунгина о Мамонове выйдет в октябре

Фильм режиссера Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» выйдет в прокат в российских кинотеатрах 22 октября.

Как сообщили НСН прокатчики документального фильма, в нем снялись сразу несколько известных рок-музыкантов и актеров. В их числе лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, Евгений Маргулис, Александр Ф. Скляр из группы «Ва-БанкЪ», Виктор Сухоруков и Виктория Исакова.

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В фильме исследуется биография лидера группы «Звуки Му» и четыре стороны личности Мамонова: гений и хулиган, рок-бунтарь, драматический актер и православный отшельник. Лунгин ранее снимал Мамонова в своих фильмах «Такси-блюз» и «Остров».

Павел Лунгин ранее рассказал «Радиоточке НСН», почему выбрал рэпера Хаски на главную роль в своем новом фильме «Лермонтов».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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