В фильме исследуется биография лидера группы «Звуки Му» и четыре стороны личности Мамонова: гений и хулиган, рок-бунтарь, драматический актер и православный отшельник. Лунгин ранее снимал Мамонова в своих фильмах «Такси-блюз» и «Остров».

Павел Лунгин ранее рассказал «Радиоточке НСН», почему выбрал рэпера Хаски на главную роль в своем новом фильме «Лермонтов».

