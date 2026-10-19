Избавятся или оставят? Что ждет программистов и дизайнеров в конкуренции с ИИ
Артем Геллер рассказал НСН, что сегодня устроиться тяжело как программистам, так и дизайнерам.
Тяжелее всего сегодня найти работу начинающим программистам, а также дизайнерам, есть сложности и у высококвалифицированных специалистов, так как кто-то рассчитывает заменить их искусственным интеллектом ИИ). Об этом НСН рассказал разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Российские компании стали значительно реже искать программистов, тестировщиков и системных инженеров. Число вакансий по некоторым ИТ-специальностям сократилось почти наполовину, а конкуренция среди соискателей продолжает расти. Согласно исследованию Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в июле 2025 года количество вакансий для программистов и разработчиков снизилось на 47% по сравнению с июлем 2024-го. Еще сильнее упал спрос на тестировщиков — на 55%. Геллер раскрыл, кому из отрасли сегодня сложнее всего устроиться.
«На самом деле это касается не только программистов, но и абсолютно всех специалистов в IT-индустрии. Менеджеры, дизайнеры — в любом направлении происходит ровно то же самое. Сложнее всего сейчас найти работу начинающим программистам, джуниорам. Во вторую очередь, это дизайнеры всех мастей, которые создают интерфейсы для продуктов, потому что тут тоже есть сильное влияние ИИ. На менеджерском составе это сказывается слабее. Тут уже зависит от стратегии, кто какую применяет. Есть высокого уровня специалисты, и к ним сейчас относятся по-разному. Кто-то их наоборот бережет, чтобы они смогли проверять качество работы ИИ, а кто-то — избавляется», — рассказал он.
При этом он уточнил, что одной из причин кризиса на рынке действительно является надежда на то, что ИИ может заменить и оптимизировать какие-то процессы.
«Еще это все связано с надеждами некоторых владельцев компаний на ИИ, но в основном причина кризиса в том, что просто сложно заработать те деньги, которые получалось зарабатывать в прошлых, позапрошлых годах. Цифры снижаются и, соответственно, команды уменьшаются. Просто у многих есть надежда, что с помощью ИИ они смогут продолжать работать в оптимизированном составе. Отчасти это справедливо, но не у всех есть достаточные компетенции, ресурсы», — рассказал он.
Также Геллер раскрыл, какой будет ситуация в 2027 году. По его словам, ожидать больших изменений не стоит, но и не стоит считать сферу ИТ бесперспективной.
«Как будто не видно сильных изменений. Поэтому я просто думаю, что кто-то разочаруется в ИИ, а кто-то, наоборот, очаруется. Здесь может быть какая-то рокировка, но в целом повода расти количественно ни у кого нет. Зарплаты тоже стали меньше, однако высокие роли все равно хорошо оплачиваются. Зарплаты в этой сфере изначально были довольно высокие, поэтому снижение все равно дает какую-то достаточную базу для жизни, для работы. А если человек растет по карьере, то уже получает довольно большие деньги», — подытожил он.
Ранее Геллер заявил НСН, что интерес к IT-отрасли вспыхнет с новой силой буквально через год-два, сегодня можно смело идти учиться на IT-специалиста, однако педагогов надо выбирать особенно тщательно.
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