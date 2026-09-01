Газманов объяснил, почему Канье Уэст не должен выступать в России

Певец Родион Газманов высказался против выступления американского исполнителя Канье Уэста в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

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По его словак, человек, который «запятнал себя нацистской символикой», выступать в РФ не должен. «Безусловно, наша страна открыта и мы принимаем лидеров западного шоу-бизнеса, но человек, который себя запятнал нацистской символикой, проводить концерты в России не должен», - указал он.

Ранее стало известно, что губернатор Нижегородской области хочет провести концерт Канье Уэста в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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