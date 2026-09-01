Московским студентам нужно до 47 стипендий на аренду жилья у вуза

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ростокине, где расположено главное здание вуза, составляет 81,5 тысячи рублей. Чтобы оплатить месяц проживания там, нужно будет 47 стипендий - минимальный размер для учащихся в этом вузе составляет около 1,7 тысячи рублей.

Наибольшее количество стипендий также понадобится студентам Российского экономического университета имени Плеханова (45 выплат), Всероссийской академии внешней торговли (44 выплаты), Российского государственного гуманитарного университета (44 выплаты).

Меньше всего стипендий для оплаты аренды квартиры за месяц (12) нужно учащимся Московского института электронной техники в Зеленограде, где снять жилье можно в среднем за 47 тысяч рублей, а размер выплат составляет 4 тысячи рублей.

Ранее студенты пожаловались на полугодовые задержки президентской стипендии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

