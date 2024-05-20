«Гармония в семье»: Генпродюсер KION о новом шоу «Клиника счастья»
Клиника счастья. Реалити» является первым в России проектом с реальными семейными парами и уникальным составом врачей- экспертов, которые помогают и героям программы, и зрителям заниматься своим семейным счастьем, заявил НСН генпродюсер KION Игорь Мишин.
Реалити-шоу «Клиника счастья» создано с целью популяризировать построение гармоничных семейных романтических отношений, рассказал НСН генеральный продюсер KION Игорь Мишин.
Состоялась премьера трейлера первого в России шоу по мотивам сериала - «Клиника счастья. Реалити». Ведущей реалити-шоу стала Аврора.
По заявлению создателей, шоу расширяет границы популярного сериала KION с Дарьей Мороз и переносит в реальную жизнь работу «Клиники счастья». Экспертами шоу стали профессиональные профильные специалисты, им предстоит помочь 24 парам из 16 городов страны разобраться с проблемами, которые мешают им жить полноценной жизнью. Мишин раскрыл подробности проекта.
«”Клиника счастья” - один из первых и популярных оригинальных сериалов нашей платформы. Аудитория сериала постоянно растет все эти три года. Этим сериалом мы подняли важную тему построения гармоничных семейных романтических отношений. От художественного высказывания мы решили перейти к реалити, и придумали проект, который призван популяризировать эту тему. В семейной паре важно говорить о гармонии в интимных отношениях, необходимо обращаться к специалистам по ментальному и физическому здоровью, важно признавать, что вы испытываете проблемы – это совершенно нормально. «Клиника счастья. Реалити» - это первый в России проект с реальными семейными парами и уникальным составом врачей- экспертов, которые помогают и героям программы, и зрителям заниматься своим семейным счастьем», - сказал собеседник НСН.
По словам ведущей шоу Авроры, в процессе съемок происходило много всего непредсказуемого, меняя вектор сюжета. Аврора назвал работу над реалити-шоу проектом мечты.
«Для меня это был проект мечты. Участники шоу – обычные люди, которые живут в разных городах России, от Москвы до Владивостока. Поэтому истории и будут интересны зрителям. Они увидят в этих людей себя, свои проблемы. Даже я в историях пар увидела ситуации, которые и я проживала в своей жизни. В этом и есть интерес, «соль» проекта», - призналась ведущая.
Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала клип на песню «о.с» из сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», в котором она сыграла следователя, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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