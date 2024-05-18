«Фейерверк эмоций»: В Москве состоялась светская премьера шоу «Антигравитация»

«На самом деле, я – ярый фанат Цирка дю Солей. Я посмотрел практически все. Андрей Кислицин, главный герой этой постановки, делает шоу. То, на что он способен, доводит просто до чего-то страшного, вызывает самые сокровенные чувства. Это фейерверк эмоций. Такой формат шоу сподвигает зрителя нестандартно мыслить, смотреть на историю, на символы, и увидеть в этом что-то своё», — сказал актер.

Лариса Долина, с которой спецкору НСН удалось пообщаться уже после завершения представления, добавила, что ее особенно удивил второй акт.

«Меня очень удивил второй акт. Это было замечательно от начала до конца. Что касается музыкального сопровождения, то это очень интересно: музыканты супер профессионалы. Все подобрано очень правильно. Прекрасная работа хореографа, замечательные костюмы и отдача повсеместная», — сказала народная артистка России.

Актер Леонид Ярмольник заявил НСН, что чувствует себя в роли родителя, так как на его глазах происходит первый показ шоу.



«Я видел и другие представления Цирка Дю Солей, например канадского режиссера Робера Лепажа. Но для российской аудитории это новая история. Мы же сегодня как папы и мамы, на наших глазах происходит первый показ. Сегодня артисты еще пристраиваются, практически мы видим генеральную репетицию. Я надеюсь, что шоу ждет большой успех», - сказал он.