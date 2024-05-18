«Фейерверк эмоций»: В Москве состоялась светская премьера шоу «Антигравитация»
Искушенную московскую публику 17 мая удивили новым акробатическим шоу солиста Cirque du Soleil Андрея Кольцова, передает спекцор НСН Вячеслав Машковский.
В избалованной разного рода культурными событиями Москве вечером 17 мая состоялась светская премьера мультимедийного акробатического шоу «Антигравитация».
Это совершенно новый жанр сценического искусства для России. На исторической сцене ДК Горбунова, а в простонародье «на Горбушке», публика впервые увидела представление, объединяющее технологии виртуальной реальности, мультимедийные декорации, акробатическое искусство и современную хореографию.
Шоу создано по мотивам повести-притчи Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Левингстон» и сопровождается рок-фактурой в исполнении живого оркестра, включающей хиты группы «Ария». В смысловой основе представления – стремление человека к самосовершенствованию и новым горизонтам. Режиссером-постановщиком выступил солист Cirque du Soleil Андрей Кольцов.
Премьеру шоу посетили видные представители индустрии развлечений, культуры и спорта. Среди них народная артистка России Лариса Долина, фигуристка Евгения Медведева, актеры Дмитрий Дибров, Павел Прилучный и Леонид Ярмольник, хореограф Егор Дружинин, певица Mia Boyka, шоумен Тимур Родригез и многие другие. Мероприятие также посетил спецкор НСН Вячеслав Машковский, который выведал у артистов их впечатления.
Например, Павел Прилучный признался НСН, что является главным фанатом Цирка Дю Солей.
«На самом деле, я – ярый фанат Цирка дю Солей. Я посмотрел практически все. Андрей Кислицин, главный герой этой постановки, делает шоу. То, на что он способен, доводит просто до чего-то страшного, вызывает самые сокровенные чувства. Это фейерверк эмоций. Такой формат шоу сподвигает зрителя нестандартно мыслить, смотреть на историю, на символы, и увидеть в этом что-то своё», — сказал актер.
Лариса Долина, с которой спецкору НСН удалось пообщаться уже после завершения представления, добавила, что ее особенно удивил второй акт.
«Меня очень удивил второй акт. Это было замечательно от начала до конца. Что касается музыкального сопровождения, то это очень интересно: музыканты супер профессионалы. Все подобрано очень правильно. Прекрасная работа хореографа, замечательные костюмы и отдача повсеместная», — сказала народная артистка России.
Актер Леонид Ярмольник заявил НСН, что чувствует себя в роли родителя, так как на его глазах происходит первый показ шоу.
«Я видел и другие представления Цирка Дю Солей, например канадского режиссера Робера Лепажа. Но для российской аудитории это новая история. Мы же сегодня как папы и мамы, на наших глазах происходит первый показ. Сегодня артисты еще пристраиваются, практически мы видим генеральную репетицию. Я надеюсь, что шоу ждет большой успех», - сказал он.
А двукратная чемпионка Европы, фигуристка Евгения Медведева констатировала НСН, что в искусстве нет ничего несовместимого.
«Это круто, что люди приходят к новому, к взаимодействию каких-то нестандартных предметов для определённого жанра. Становится понятно, что в искусстве несовместимого нет. Сегодня мы увидели, что все возможно, если есть возможность это реализовать», — отметила она.
Официальные показы шоу «Антигравитация», созданного медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Яндекс Афиши и ГБУК «Москонцерт», начнутся с 23 мая.
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