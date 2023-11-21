ГАБТ выступит с гастролями на сцене Большого театра Белоруссии

Отмечается, что будут представлены балет на музыку Сергея Прокофьева «Иван Грозный» и опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». В пресс-службе указали, что на гастроли в Белоруссию поедут артисты оперы и балета, хор и оркестр, всего около 400 человек.

Ранее сообщалось, что жительница Пензы стала миллионным посетителем проходящей на ВДНХ международной выставки-форума «Россия», на фоне чего организаторы мероприятия подарили женщине сертификат, по которому она получит три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре, передает «Радиоточка НСН».

