ГАБТ выступит с гастролями на сцене Большого театра Белоруссии
Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России в рамках обменных гастролей выступит в Минске на сцене Большого театра Белоруссии 22-26 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.
Отмечается, что будут представлены балет на музыку Сергея Прокофьева «Иван Грозный» и опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». В пресс-службе указали, что на гастроли в Белоруссию поедут артисты оперы и балета, хор и оркестр, всего около 400 человек.
Ранее сообщалось, что жительница Пензы стала миллионным посетителем проходящей на ВДНХ международной выставки-форума «Россия», на фоне чего организаторы мероприятия подарили женщине сертификат, по которому она получит три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru