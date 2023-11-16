Миллионным гостем выставки «Россия» стала жительница Пензы
Жительница Пензы Светлана Сулейманова стала миллионным посетителем проходящей на ВДНХ международной выставки-форума «Россия», сообщает РИА Новости.
Организаторы мероприятия подарили женщине сертификат, по которому она получит три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Также ей оплатят проживание в Москве, когда она приедет на спектакль.
Кроме того, от Банка России Сулейманова получила в подарок индивидуальную экскурсию в музей «Золотая кладовая».
«Вот такой подарок мне сделала моя семья на день рождения — поездку в Москву. А тут ещё такое счастье!» — обрадовалась женщина.
Ранее пятисоттысячным посетителем выставки-форума Россия» стал семилетний мальчик Матвей из Ростова-на-Дону. Он стал обладателем специального приза - двухдневной поездки с семьей в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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