Миллионным гостем выставки «Россия» стала жительница Пензы

Жительница Пензы Светлана Сулейманова стала миллионным посетителем проходящей на ВДНХ международной выставки-форума «Россия», сообщает РИА Новости.

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Организаторы мероприятия подарили женщине сертификат, по которому она получит три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Также ей оплатят проживание в Москве, когда она приедет на спектакль.

Кроме того, от Банка России Сулейманова получила в подарок индивидуальную экскурсию в музей «Золотая кладовая».

«Вот такой подарок мне сделала моя семья на день рождения — поездку в Москву. А тут ещё такое счастье!» — обрадовалась женщина.

Ранее пятисоттысячным посетителем выставки-форума Россия» стал семилетний мальчик Матвей из Ростова-на-Дону. Он стал обладателем специального приза - двухдневной поездки с семьей в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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