Звезда мировой оперы Ферруччо Фурланетто выступит в Мариинском театре

Накануне Фурланетто на церемонии вручения национальной оперной премии «Онегин» был удостоен этой награды в единственной номинации для иностранцев - «От России с любовью». В спектакле итальянский бас исполнит партию Филиппа II.

Фурланетто является первым европейским певцом, который исполнил партию Бориса Годунова на русском языке на сцене Мариинского театра. Само событие приурочено к чествованию 210-летия со дня рождения Джузеппе Верди.

