Звезда мировой оперы Ферруччо Фурланетто выступит в Мариинском театре
Звзеда мировой оперы Ферруччо Фурланетто выступит в Мариинке в «Дон Карлосе» Джузеппе Верди. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Накануне Фурланетто на церемонии вручения национальной оперной премии «Онегин» был удостоен этой награды в единственной номинации для иностранцев - «От России с любовью». В спектакле итальянский бас исполнит партию Филиппа II.
Фурланетто является первым европейским певцом, который исполнил партию Бориса Годунова на русском языке на сцене Мариинского театра. Само событие приурочено к чествованию 210-летия со дня рождения Джузеппе Верди.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru