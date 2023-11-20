Звезда мировой оперы Ферруччо Фурланетто выступит в Мариинском театре

Звзеда мировой оперы Ферруччо Фурланетто выступит в Мариинке в «Дон Карлосе» Джузеппе Верди. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

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Накануне Фурланетто на церемонии вручения национальной оперной премии «Онегин» был удостоен этой награды в единственной номинации для иностранцев - «От России с любовью». В спектакле итальянский бас исполнит партию Филиппа II.

Фурланетто является первым европейским певцом, который исполнил партию Бориса Годунова на русском языке на сцене Мариинского театра. Само событие приурочено к чествованию 210-летия со дня рождения Джузеппе Верди.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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