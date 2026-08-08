Лука Гуаданьино получит премию «Слава кинорежиссеру» на Венецианском фестивале

Награда предназначена для кинематографистов, существенно повлиявших на развитие современного кино. Премия вручается с 2006 года: до 2021 года её присуждали при поддержке бренда Jaeger‑LeCoultre, а позднее — совместно с Cartier. В числе тех, кто ранее удостаивался этой награды, — Аббас Киаростами, Аньес Варда, Спайк Ли, Брайан Де Пальма, Ридли Скотт, Уэс Андерсон и другие мастера кино.



Альберто Барбера, художественный руководитель Венецианского кинофестиваля, высоко оценил творческий путь Гуаданьино. По его словам, режиссёр сумел сделать любопытство основой творческой свободы. Барбера охарактеризовал Гуаданьино как режиссёра мирового уровня: он сотрудничает с топовыми актёрами и продюсерами, не замыкается в рамках какой‑либо одной кинематографической традиции, свободно осваивает разные жанры — от мелодрам до фильмов ужасов, — при этом сохраняя собственный художественный почерк и связь с итальянскими корнями.



В рамках нынешнего фестиваля Гуаданьино представит документальную ленту «Joie de vivre» — масштабную семичасовую работу, посвящённую Бернардо Бертолуччи. Прежде режиссёр неоднократно участвовал в Венецианском киносмотре — среди его работ, показанных там, «После охоты», «Квир», «Целиком и полностью», «Суспирия», «Большой всплеск», «Я — любовь» и «Протагонисты». За фильм «Целиком и полностью» в 2022 году он был удостоен «Серебряного льва» за лучшую режиссуру.

Весной 2026 года прошел 79-й Каннский кинофестиваль. Его главный приз, «Золотую пальмовую ветвь» получил румынский фильм «Фьорд», а «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил второй по значимости приз – Гран-при фестиваля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

