Французская полиция отпустила из-под стражи писателя Бегбедера
Полиция Франции отпустила из-под стражи известного писателя Фредерика Бегбедера, сообщила радиостанция Franceinfo.
Прозаик с утра находился в полицейском комиссариате По. Против него подали жалобу с обвинениями в совершении насильственных действий сексуального характера.
Писателя поместили под стражу в рамках предварительного расследования. По информации СМИ, жалоба поступила от молодой женщины. Она утверждает, что вступила в половую связь с Бегбедером до совершеннолетия.
Бегбедер отрицает все обвинения.
Ранее актриса Элен Даррас обвинила французского актера Жерара Депардье в изнасиловании. В апреле этого года 13 женщин обвинили его в домогательствах, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минобороны Украины опроверг заявления об отставке Залужного
- Песню из «Слова пацана» изменили под стиль Цоя с помощью нейросети
- Зеленский заявил, что рассматривает возможность призыва мужчин старше 40 лет
- «Роснано» расплатилась с владельцами облигаций на 5,5 млрд рублей
- Аналитики в США понизили на 11% прогноз нефтяных цен на 2024 год
- Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 28 июня
- Французская полиция отпустила из-под стражи писателя Бегбедера
- Правоохранители раскрыли схему торговли детьми в Москве
- Суд в Москве отказался возвращать в прокуратуру дело Фургала
- Спикер Рады Стефанчук: Закон о запрете деятельности УПЦ могут принять в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru