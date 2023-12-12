Французская полиция отпустила из-под стражи писателя Бегбедера

Прозаик с утра находился в полицейском комиссариате По. Против него подали жалобу с обвинениями в совершении насильственных действий сексуального характера.

Писателя поместили под стражу в рамках предварительного расследования. По информации СМИ, жалоба поступила от молодой женщины. Она утверждает, что вступила в половую связь с Бегбедером до совершеннолетия.

Бегбедер отрицает все обвинения.

Ранее актриса Элен Даррас обвинила французского актера Жерара Депардье в изнасиловании. В апреле этого года 13 женщин обвинили его в домогательствах, отмечает «Радиоточка НСН».

