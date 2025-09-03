Захарова заявила, что Россия ждет Трампа с ответным визитом

Россия ожидает с ответным визитом президента США Дональда Трампа. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что соответствующие заявления сделал президент России Владимир Путин по итогам участия в саммите с Трампом на Аляске.

«И я тоже могу процитировать его. Он публично пригласил президента США в Россию», - указала Захарова в беседе с ТАСС.

Говоря о возможных сроках визита Трампа, дипломат отметила, что это компетенция президентской администрации, и «все остальные детали» так же находятся в ведении администраций лидеров РФ и США.

Между тем Владимир Путин оценил контакты с Дональдом Трампом. По словам российского лидера, они показали, что новая администрация США слышит Москву, пишет RT.

