Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет движущей силой мира и прогресса
Китай останется движущей силой мира, стабильности и прогресса на планете. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин в ходе приема по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне.
Как отметил политик, модернизация Китая проводится по пути мирного развития.
«Китай всегда будет движущей силой мира, стабильности и прогресса во всём мире», - заявил Си Цзиньпин.
Ранее в КНР на пекинской площади Тяньаньмэнь прошел масштабный парад в честь разгрома Японии и победы во Второй мировой. В нем приняли участие 40 тысяч военнослужащих и лидеры 25 государств, отмечает РЕН ТВ. На параде представили свыше 500 единиц техники, почти половина из них– новинки, включая стратегическую ядерную межконтинентальную ракету DF-5C с радиусом поражения, охватывающим всю планету.
