Самолет президента Литвы не мог приземлиться в Вильнюсе из-за дрона

Беспилотник с рекламой помешал самолету президента Литвы Гитанаса Науседы приземлиться в аэропорту Вильнюса. Об этом пишет портал 15min.lt со ссылкой на министерство транспорта республики.

Инцидент произошел накануне вечером. Обеспечивающая безопасность полетов компания Oro Navigacija получила сообщение о подозрительном дроне, который заметили в Лиепкальнисе.

«Самолет Spartan, на борту которого находился президент Гитанас Науседа, возвращавшийся из Финляндии, некоторое время не мог приземлиться в аэропорту», - отмечает портал.

Воздушное судно не могло совершить посадку более получаса. Позднее выяснилось, что дрон был поднят с рекламными целями, но «не выполнил установленных временных требований».

Ранее СМИ сообщили, что в болгарском Пловдиве при посадке самолета с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен произошел сбой систем навигации, напоминает RT.

