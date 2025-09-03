Самолет президента Литвы не мог приземлиться в Вильнюсе из-за дрона
Беспилотник с рекламой помешал самолету президента Литвы Гитанаса Науседы приземлиться в аэропорту Вильнюса. Об этом пишет портал 15min.lt со ссылкой на министерство транспорта республики.
Инцидент произошел накануне вечером. Обеспечивающая безопасность полетов компания Oro Navigacija получила сообщение о подозрительном дроне, который заметили в Лиепкальнисе.
«Самолет Spartan, на борту которого находился президент Гитанас Науседа, возвращавшийся из Финляндии, некоторое время не мог приземлиться в аэропорту», - отмечает портал.
Воздушное судно не могло совершить посадку более получаса. Позднее выяснилось, что дрон был поднят с рекламными целями, но «не выполнил установленных временных требований».
Ранее СМИ сообщили, что в болгарском Пловдиве при посадке самолета с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен произошел сбой систем навигации, напоминает RT.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru