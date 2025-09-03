«Приезжайте к нам»: Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом Северной Кореи

Ранее политики провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций, а затем побеседовали тет-а-тет. Встреча продлилась 2,5 часа, отмечает РЕН ТВ.

После переговоров Путин проводил Ким Чен Ына к кортежу.

«Приезжайте к нам», - обратился российский лидер к коллеге.

В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что вновь увидится с Путиным «скоро». Политики пожелали друг другу здоровья и успехов и на прощание обнялись.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КНДРКим Чен ЫнВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры