«Приезжайте к нам»: Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию
3 сентября 202511:47
Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее политики провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций, а затем побеседовали тет-а-тет. Встреча продлилась 2,5 часа, отмечает РЕН ТВ.
После переговоров Путин проводил Ким Чен Ына к кортежу.
«Приезжайте к нам», - обратился российский лидер к коллеге.
В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что вновь увидится с Путиным «скоро». Политики пожелали друг другу здоровья и успехов и на прощание обнялись.
