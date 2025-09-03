Умер создатель Су-25 Юрий Ивашечкин
Умер создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин, конструктору было 90 лет. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Организация подчеркнула, что Ивашечкин был одним из выдающихся сотрудников предприятия, высококлассным специалистом и наставником.
«С 1968 года он одним из первых в ОКБ начинал работы по штурмовику Т-8 (Су-25), и с 1974 года заслуженно занял должность руководителя этой темы. При его непосредственном участии и под его руководством... были осуществлены все основные этапы работ по этой теме, от разработки концепции до постройки опытных экземпляров, и их испытаний», - отметили в ОАК.
В 1980 году Ивашечкина назначили и.о. главного конструктора, он принимал участие в испытаниях будущего штурмовика в боевых действиях в Афганистане и продолжал работы по Су-25 как и.о. до 1983 года. Позднее специалист работал в ОКБ Микояна, в 2000-м вернулся в ОКБ Сухого и год спустя стал главным конструктором пассажирского самолета SSJ-100 в ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». Под руководством Ивашечкина и с его участием была создана аэродинамическая схема и осуществлена конструктивно-силовая завязка воздушного судна.
Ранее на 80-м году жизни скончался конструктор космической техники и создатель разгонного блока «Фрегат» Владимир Асюшкин, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бессараб: Запрет на выезд за границу лучше всего влияет на алиментщиков
- Умер создатель Су-25 Юрий Ивашечкин
- «Приезжайте к нам»: Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию
- Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет движущей силой мира и прогресса
- Инженер не поверил в сотрудничество с Украиной и США по ЗАЭС
- В России призвали не бояться заявлений Трампа о «разочаровании» Путиным
- Министр обороны Британии прибыл с необъявленным визитом на Украину
- Глава УЕФА счел бессмысленным отстранение российских футболистов
- Мерц призвал экономически истощить Россию
- Ушаков назвал иронией слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru