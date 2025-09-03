Умер создатель Су-25 Юрий Ивашечкин

Умер создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин, конструктору было 90 лет. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Организация подчеркнула, что Ивашечкин был одним из выдающихся сотрудников предприятия, высококлассным специалистом и наставником.

«С 1968 года он одним из первых в ОКБ начинал работы по штурмовику Т-8 (Су-25), и с 1974 года заслуженно занял должность руководителя этой темы. При его непосредственном участии и под его руководством... были осуществлены все основные этапы работ по этой теме, от разработки концепции до постройки опытных экземпляров, и их испытаний», - отметили в ОАК.

В 1980 году Ивашечкина назначили и.о. главного конструктора, он принимал участие в испытаниях будущего штурмовика в боевых действиях в Афганистане и продолжал работы по Су-25 как и.о. до 1983 года. Позднее специалист работал в ОКБ Микояна, в 2000-м вернулся в ОКБ Сухого и год спустя стал главным конструктором пассажирского самолета SSJ-100 в ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». Под руководством Ивашечкина и с его участием была создана аэродинамическая схема и осуществлена конструктивно-силовая завязка воздушного судна.

Ранее на 80-м году жизни скончался конструктор космической техники и создатель разгонного блока «Фрегат» Владимир Асюшкин, напоминает РЕН ТВ.

