СМИ: рэпера Пи Дидди обвинили в изнасиловании

По словам исполнительницы, рэпер подвергал её насилию на протяжении всех 13 лет, когда они находились в отношениях.

Кэсси рассказала, что факт изнасилования произошел в 2018 году после её попытки объявить о расставании.

Она также отметила, что сцены насилия над ней Пи Диди любил снимать на камеру, а затем пересматривать.

Ранее актера Кевина Спейси признали невиновным по делу о домогательствах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

