СМИ: рэпера Пи Дидди обвинили в изнасиловании
Американского рэпера Пи Диди (P. Diddy) в изнасиловании и нанесении побоев обвинила его бывшая подруга, певица Кэсси, сообщает TMZ.
По словам исполнительницы, рэпер подвергал её насилию на протяжении всех 13 лет, когда они находились в отношениях.
Кэсси рассказала, что факт изнасилования произошел в 2018 году после её попытки объявить о расставании.
Она также отметила, что сцены насилия над ней Пи Диди любил снимать на камеру, а затем пересматривать.
Ранее актера Кевина Спейси признали невиновным по делу о домогательствах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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