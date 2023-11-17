СМИ: рэпера Пи Дидди обвинили в изнасиловании

Американского рэпера Пи Диди (P. Diddy) в изнасиловании и нанесении побоев обвинила его бывшая подруга, певица Кэсси, сообщает TMZ.

Отсидевшего 30 лет за изнасилование американца признали невиновным

По словам исполнительницы, рэпер подвергал её насилию на протяжении всех 13 лет, когда они находились в отношениях.

Кэсси рассказала, что факт изнасилования произошел в 2018 году после её попытки объявить о расставании.

Она также отметила, что сцены насилия над ней Пи Диди любил снимать на камеру, а затем пересматривать.

Ранее актера Кевина Спейси признали невиновным по делу о домогательствах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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