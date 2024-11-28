ФПБК: У иноагента Макаревича в России 70 объектов недвижимости
У музыканта и лидера коллектива «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом России в список иноагентов) может быть около 70 объектов недвижимости в РФ, сообщает News.ru со ссылкой на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Он считает, что музыканту не нужно давать зарабатывать деньги в России, тиак как «на Западе он дискредитирует нашу страну, президента и СВО.
Бородин также назвал поправку о зачислении доходов иноагентов на специальный счет необходимой.
Ранее Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Макаревича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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