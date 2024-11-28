ФПБК: У иноагента Макаревича в России 70 объектов недвижимости

Он считает, что музыканту не нужно давать зарабатывать деньги в России, тиак как «на Западе он дискредитирует нашу страну, президента и СВО.

Бородин также назвал поправку о зачислении доходов иноагентов на специальный счет необходимой.

Ранее Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Макаревича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

