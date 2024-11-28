ФПБК: У иноагента Макаревича в России 70 объектов недвижимости

У музыканта и лидера коллектива «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом России в список иноагентов) может быть около 70 объектов недвижимости в РФ, сообщает News.ru со ссылкой на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

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Он считает, что музыканту не нужно давать зарабатывать деньги в России, тиак как «на Западе он дискредитирует нашу страну, президента и СВО.

Бородин также назвал поправку о зачислении доходов иноагентов на специальный счет необходимой.

Ранее Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Макаревича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:МузыкантыАндрей Макаревич

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