Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу иноагента Макаревича

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) о снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», - рассказали агентству в инстанции.

В судебных документах говорится, что артист находится под влиянием Украины и ведет политическую деятельность в интересах Киевского режима. Данную информацию подтвердили и в Главном управлении по противодействию экстремизму МВД.

Одной из причин, почему Макаревичу присвоили статус иноагента, стали его слова о том, что российская армия и руководство страны якобы причастны к военным преступлениям.