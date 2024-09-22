Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу иноагента Макаревича
Верховный суд России не стал рассматривать жалобу музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) о снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.
«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», - рассказали агентству в инстанции.
В судебных документах говорится, что артист находится под влиянием Украины и ведет политическую деятельность в интересах Киевского режима. Данную информацию подтвердили и в Главном управлении по противодействию экстремизму МВД.
Одной из причин, почему Макаревичу присвоили статус иноагента, стали его слова о том, что российская армия и руководство страны якобы причастны к военным преступлениям.
Минюст включил Андрея Макаревича в реестр физлиц, выполняющих функции иноагентов, еще в сентябре 2022 года. Сам артист называет такое решение «дискриминацией и унижением его достоинства». Музыкант оспаривал его, но иск отклоняли и в апелляции, и в кассационном суде.
Ранее Верховный суд России отказал певице Земфире (признана в РФ иноагентом) в рассмотрении жалобы на отказ в исключении из реестра иностранных агентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru