Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу иноагента Макаревича

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) о снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», - рассказали агентству в инстанции.

В судебных документах говорится, что артист находится под влиянием Украины и ведет политическую деятельность в интересах Киевского режима. Данную информацию подтвердили и в Главном управлении по противодействию экстремизму МВД.

Одной из причин, почему Макаревичу присвоили статус иноагента, стали его слова о том, что российская армия и руководство страны якобы причастны к военным преступлениям.

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Минюст включил Андрея Макаревича в реестр физлиц, выполняющих функции иноагентов, еще в сентябре 2022 года. Сам артист называет такое решение «дискриминацией и унижением его достоинства». Музыкант оспаривал его, но иск отклоняли и в апелляции, и в кассационном суде.

Ранее Верховный суд России отказал певице Земфире (признана в РФ иноагентом) в рассмотрении жалобы на отказ в исключении из реестра иностранных агентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КультураЖалобаВерховный Суд РФИноагентыАндрей Макаревич

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