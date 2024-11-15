СМИ: Макаревич признался, что скучает по российской природе
Музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в России иноагентом) признался в интервью Telegram-каналу «Хуже и не скажешь», что скучает по российской природе.
По словам артиста, в Израиле, где сейчас проживает Макаревич, природа совершенно отличается от российской. «Я если и скучаю, то по каким-то кускам природы — грибному лесу, рыбалке, большой-большой реке, как Днепр или Волга», — отметил Макаревич.
Вместе с тем певец заявил, что не скучает по Москве, поскольку в столице нет ничего из того, что он любил.
Ранее Верховный суд России не стал рассматривать жалобу Макаревича о снятии с него статуса иноагента. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru