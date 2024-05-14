«Никакой отмены!»: Фильм Серебренникова может получить награду в Каннах

Фильм «Лимонов. Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова и картина «Анора» с актером Юрием Борисовым вполне могут заполучить награды Каннского кинофестиваля, заявила главред портала ProfiCinema Нина Ромодановская в разговоре с НСН. По ее словам, жюри в Каннах не смотрят на политические вопросы.

Во вторник, 14 мая, во Франции открывается 77-й Международный Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе представлены 22 картины. На «Золотую пальмовую ветвь» Канн претендуют фильм о писателе и политике Эдуарде Лимонове «Лимонов. Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова, научно-фантастический фильм «Мегалополис» американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, новая работа греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» и фильм «Партенопа» итальянского режиссера Паоло Соррентино. Ромодановская считает, что у фильма Серебренникова есть все шансы на победу.