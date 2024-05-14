«Никакой отмены!»: Фильм Серебренникова может получить награду в Каннах
Русская культура никогда не была заблокирована, проблема в этом плане сильно преувеличена, отметила в эфире НСН Нина Ромодановская.
Фильм «Лимонов. Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова и картина «Анора» с актером Юрием Борисовым вполне могут заполучить награды Каннского кинофестиваля, заявила главред портала ProfiCinema Нина Ромодановская в разговоре с НСН. По ее словам, жюри в Каннах не смотрят на политические вопросы.
Во вторник, 14 мая, во Франции открывается 77-й Международный Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе представлены 22 картины. На «Золотую пальмовую ветвь» Канн претендуют фильм о писателе и политике Эдуарде Лимонове «Лимонов. Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова, научно-фантастический фильм «Мегалополис» американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, новая работа греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» и фильм «Партенопа» итальянского режиссера Паоло Соррентино. Ромодановская считает, что у фильма Серебренникова есть все шансы на победу.
«Политика может быть задействована, например, на этапе отбора, как совершенно точно бывает в Берлине, когда конкурс отражает социальную и общественную повестку. Но когда дело касается жюри конкурса больших фестивалей, это практически невозможно предугадать, потому что жюри – это семь-восемь человек из разных стран... Это крупные персоны, большие кинематографисты. Повлиять на такое количество людей собственными взглядами очень сложно. Как правило, в Каннах выигрывают фильмы, все-таки, по другим критериям, не политическим», – сказала Ромодановская.
Она отметила, что русская культура никогда не была «заблокирована». По мнению Ромодановской, проблема в этом плане сильно преувеличена: российские мастера сами не выходят на международные площадки.
«Считаю, что русская культура никогда не была заблокирована и не было никакой отмены. На самом пике, в 2022 году, я смотрела «Лебединое озеро» в Ковент-Гарден… Эта проблема очень преувеличена. Фильмы отбираются в Канны по принципу их художественного качества. И «Воздух», который был на Токийском фестивале, тоже об этом говорит. Речь идет о том, что фильмы нужно продвигать, а у нас этот процесс снова затормозился. Тут скорее обратная проблема: мы сами не выходим на международные площадки», – резюмировала она.
Международный Каннский кинофестиваль проводится ежегодно в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Фестиваль проходит с 1946 года. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года, передает «Радиоточка НСН».
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