Гражданка Узбекистана более 30 лет жила с паспортом СССР

Как уточнили в Минюсте, женщина 1972 года рождения в 1992 году вышла замуж и переехала в другой район Самаркандской области. Всё это время она не обращалась в государственные органы за заменой советского паспорта.

14 марта 2026 года женщине оформили и выдали современную ID-карту гражданина Узбекистана.

Массовая замена паспортов СССР на национальные в республике проводилась в 1995–2000 годах. С 2011 года в стране начался переход на биометрические паспорта и внутренние ID-карты с электронным носителем.

