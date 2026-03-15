Гражданка Узбекистана более 30 лет жила с паспортом СССР
В Самаркандской области гражданка Узбекистана более 30 лет жила с паспортом СССР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.
Как уточнили в Минюсте, женщина 1972 года рождения в 1992 году вышла замуж и переехала в другой район Самаркандской области. Всё это время она не обращалась в государственные органы за заменой советского паспорта.
14 марта 2026 года женщине оформили и выдали современную ID-карту гражданина Узбекистана.
Массовая замена паспортов СССР на национальные в республике проводилась в 1995–2000 годах. С 2011 года в стране начался переход на биометрические паспорта и внутренние ID-карты с электронным носителем.
Ранее в России предложили вернуть свидетельство о рождении советского образца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Акрон» вырвал ничью у «Ахмата» благодаря голу Дзюбы
- Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026
- Горнолыжник Алексей Бугаев принёс России восьмое золото Паралимпиады-2026
- С флагом и золотыми медалями: Как для РФ прошла Паралимпиада-2026
- СМИ: Нефтяные компании США заработают более $63 млрд на ближневосточном кризисе
- Анастасия Багиян завоевала третье золото Паралимпиады-2026 в Италии
- Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 125 дронов ВСУ
- Paramount отказалась от сценария «Броска Кобры» Макса Лэндиса
- Песков: В переговорах по Украине наступила пауза из-за смены приоритетов США