Горнолыжник Алексей Бугаев принёс России восьмое золото Паралимпиады-2026
Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золотую медаль в слаломе на зимних Паралимпийских играх в Италии, принеся сборной России восьмую высшую награду турнира.
По сумме двух попыток 28-летний спортсмен показал результат 1 минута 28,55 секунды. Серебро досталось новозеландцу Адаму Холлу (+2,83 секунды), бронзу взял швейцарец Робин Кюш (+3,18 секунды).
Для Бугаева, выступающего в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, это золото стало четвёртым в карьере на Паралимпийских играх. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи (2014), а также в суперкомбинации в Пхёнчхане (2018). На текущей Паралимпиаде-2026 он уже завоевал две бронзовые медали - в скоростном спуске и гигантском слаломе.
Выступление Бугаева стало последним для российских спортсменов на Играх в Италии. В итоговом медальном зачёте сборная России заняла третье место, завоевав 12 наград: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые.
Ранее сегодня лыжница Анастасия Багиян стала трёхкратной чемпионкой Паралимпиады-2026, принеся России седьмую золотую медаль, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
