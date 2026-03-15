Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026
Российские паралимпийцы завершили выступление на XIV зимних Паралимпийских играх с выдающимся результатом - третьим местом в неофициальном медальном зачёте. Шесть спортсменов, выступавших под национальным флагом, принесли команде 12 медалей - восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые.
Главный вклад в успех внесли горнолыжники и лыжники. Так, Варвара Ворончихина завоевала три золотые медали в слаломе и супергиганте, серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Алексей Бугаев стал чемпионом в слаломе, а также взял бронзу в скоростном спуске и гигантском слаломе.
Лыжники также выступили блестяще. Анастасия Багиян вместе с лидером Сергеем Синякиным выиграла три золота - в спринте, а также в гонках на 10 и 20 км. Иван Голубков добавил в копилку команды ещё два золота в гонках на 10 и 20 км.
Лидером медального зачёта стала сборная Китая с 15 золотыми, 13 серебряными и 16 бронзовыми наградами. На втором месте расположились США (12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых).
Сборная России впервые с 2014 года участвовала в Паралимпийских играх с собственным флагом и гимном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
