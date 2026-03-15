Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026

Главный вклад в успех внесли горнолыжники и лыжники. Так, Варвара Ворончихина завоевала три золотые медали в слаломе и супергиганте, серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Алексей Бугаев стал чемпионом в слаломе, а также взял бронзу в скоростном спуске и гигантском слаломе.

Лыжники также выступили блестяще. Анастасия Багиян вместе с лидером Сергеем Синякиным выиграла три золота - в спринте, а также в гонках на 10 и 20 км. Иван Голубков добавил в копилку команды ещё два золота в гонках на 10 и 20 км.

Лидером медального зачёта стала сборная Китая с 15 золотыми, 13 серебряными и 16 бронзовыми наградами. На втором месте расположились США (12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых).

Сборная России впервые с 2014 года участвовала в Паралимпийских играх с собственным флагом и гимном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».