«Акрон» вырвал ничью у «Ахмата» благодаря голу Дзюбы
В воскресенье, 15 марта, в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-лиги тольяттинский «Акрон» на домашнем стадионе сыграл вничью с грозненским «Ахматом» — 1:1.
Гости открыли счёт уже на 27-й минуте - отличился Георгий Мелкадзе. «Ахмат» уверенно вёл в счёте почти до самого конца встречи, однако на 85-й минуте Артём Дзюба точным ударом сравнял счет.
Стоит отметить, что во втором тайме грозненцы остались в меньшинстве после удаления Исмаэла Силвы на 49-й минуте, а ещё один гол Дзюбы на 63-й минуте был отменён после вмешательства VAR из-за офсайда.
«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей подряд (три победы и две ничьи) и с 27 набранными очками после 21 тура занимает 8-е место в турнирной таблице.
«Акрон», прервав серию поражений, набрал 22 очка и расположился на 10-й строчке.
В следующем туре «Ахмат» 21 марта примет на своём поле «Ростов», а «Акрон» 22 марта отправится в гости к московскому «Локомотиву», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
