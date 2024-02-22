«Финиша не видно»: Сценарист Золотарев о ремейке «Приключений Электроника»
Сейчас работа над новой версией старого фильма находится на стадии написания сценария, сказал НСН Андрей Золотарев.
Ремейк «Приключений Электроника» будет лишь отдаленно похож на советский фильм, скорее всего, действие будет происходить в наше время, но окончательного варианта сценария еще нет. Об этом НСН заявил российский сценарист и продюсер Андрей Золотарев.
Ранее портал «Кинопоиск» сообщил, что студия «Водород» запустила в разработку новую интерпретацию советского фильма «Приключения Электроника». Сценарий к грядущей ленте пишет Андрей Золотарев («Слово пацана» и трилогия «Лед»), а главным вызовом студия называет кастинг на Сыроежкина. По словам Золотарева, новый фильм нельзя будет в полной мере назвать ремейком картины 1979 года.
«Мы пока не определили направление, но, учитывая опыт предыдущих работ, мы отойдем от канона. Скорее всего, это будет фильм, вдохновленный оригинальной историей, действие которого будет происходить в наше время. Сейчас продюсеры занимаются подбором режиссера и актеров, но что-то говорить определенно еще рано, пока что прорабатываются варианты сценариев. Никакого финиша еще не видно, сценарий может писаться и год», — поделился сценарист.
Ранее Золотарев заявил, что вышедшая в прокат третья часть франшизы «Лед» станет заключительной, при этом изначально фильм был рассчитан всего на одну часть.
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