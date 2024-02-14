«Отдали долг!»: Сценарист фильма «Лед-3» заявил, что продолжения не будет

«Мы каждый раз заново принимали решение. Когда мы делали первую часть, мы думали, что это фильм из одной части. Мы не планировали делать продолжение, пока к нам не пришла в голову идея, как именно сделать продолжение, но при этом другое кино – в другом жанре и новыми персонажами. Вторая часть была отдельным фильмом в этой франшизе, третья часть – это тоже отдельный фильм в своем жанре», - отметил он.

Первые части картины собрали примерно по 1,5 миллиарда в прокате, а «Лед-2» вошел в топ-15 самых кассовых российских фильмов всех времен. Золотарев признался, что такого успеха никто не ожидал.

«Я боюсь оценивать сборы картины, я все-таки не продюсер, мне хочется просто, чтобы это понравилось зрителю. Так как нет другого метода измерения, конечно, хотелось бы, чтобы сборы были. Первая часть была маленьким фильмом, экспериментальным, мы не ожидали таких сборов. Не было ощущения, что мы можем собрать кассу в 1,5 миллиарда, но со второй картиной ожидания были уже побольше. Было очевидно, что герои нравятся уже всем», - вспоминает Золотарев.

Несмотря на любовь зрителя, четвертой части точно не будет, сообщил сценарист. По его словам, «Лед-3» нужно было снять, чтобы «отдать долг» главной героине.

«Продолжения не будет, «Лед» - это уже завершенная история. Мы были должны главной героине, мы много плохого делали по сюжету с ней, ее родственниками, как вы понимаете. Мы были должны, но долги отдали. «Лед-3», конечно, про любовь, мы только про это делаем. Конкретно эта часть про сепарацию, про умение отделиться от родных так, чтобы продолжать любить их. Это очень сложная вещь и для детей, и для родителей. Как это сделать так, чтобы не потерять любовь? Это очень важно», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее актриса, народная артистка России Мария Аронова призналась, что сняться в фильме «Лед-3» ее уговорил коллега Александр Петров, передает «Радиоточка НСН». Как отметила Аронова, третий «Лед» в какой-то степени повторяет первый фильм.

