«Любимый ребенок!»: Сценарист Золотарев о новом сезоне «13 Клинической»

Ранее в Сети появился тизер-трейлер сериала «13 Клиническая. Начало». Приквел переносит зрителей в 1976 год, за полвека до истории, рассказанной в первом сезоне. История сосредоточится на трансформации обычного НИИ в самую загадочную больницу страны. Главную роль в проекте сыграл Павел Прилучный. Золотарев рассказал, что лента будет состоять из восьми серий, однако на написание сценария ушло несколько лет.

«Сценарий довольно замысловатый. Дело в том, что этот большой, масштабный мир прорабатывался с самого начала, еще до создания первого сезона. И материала хватит на много сезонов. На написание сценария ушло несколько лет. Это один из моих любимых проектов, потому что это первая работа, которую мы с Аленой Акимовой придумали и сделали самостоятельно. Мы относимся к этому сценарию как к любимому ребенку — с некоторым пиететом и особой любовью», — сказал Золотарев.

Собеседник НСН пообещал, что в новом сезоне существенно обновится актерский состав.

«Первый сезон, конечно, создавался под конкретных актеров (главную роль сыграл Данила Козловский - Прим. НСН). Часто артистов перекочевала во второй сезон, однако большинство актерского состава будет обновлено», — добавил сценарист.

Ранее Золотарев заявил, что авторы сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не будут что-либо доснимать или переснимать перед его показом на телеканале НТВ.

