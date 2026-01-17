Финансовый аналитик Беляев: Пенсия Долиной составляет от 85 до 120 тысяч рублей

По словам Беляева, даже если певица решит завершить карьеру, её материальное положение останется стабильным.



В 2027 году Долина отметит 55‑летний юбилей своей сценической деятельности. За долгие годы работы она удостоилась множества наград и получила почётное звание «народной», что даёт ей право на дополнительные пенсионные льготы.



Беляев уточнил, что теоретически пенсия певицы может доходить до 120 тысяч рублей, однако склоняется к более умеренной оценке. Он пояснил, что часть трудового стажа Долиной пришлась на период СССР, а проведённые впоследствии индексации влияют на итоговую сумму. С учётом этих факторов аналитик считает реалистичной цифру в 85 тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России с 1 февраля проиндексируют выплаты для федеральных льготников.

