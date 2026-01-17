Финансовый аналитик Беляев: Пенсия Долиной составляет от 85 до 120 тысяч рублей
Пенсия народной артистки России Ларисы Долиной составляет как минимум 85 тысяч рублей, пишет «СтарХит», ссылаясь на оценки финансового аналитика Михаила Беляева.
По словам Беляева, даже если певица решит завершить карьеру, её материальное положение останется стабильным.
В 2027 году Долина отметит 55‑летний юбилей своей сценической деятельности. За долгие годы работы она удостоилась множества наград и получила почётное звание «народной», что даёт ей право на дополнительные пенсионные льготы.
Беляев уточнил, что теоретически пенсия певицы может доходить до 120 тысяч рублей, однако склоняется к более умеренной оценке. Он пояснил, что часть трудового стажа Долиной пришлась на период СССР, а проведённые впоследствии индексации влияют на итоговую сумму. С учётом этих факторов аналитик считает реалистичной цифру в 85 тысяч рублей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России с 1 февраля проиндексируют выплаты для федеральных льготников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финансовый аналитик Беляев: Пенсия Долиной составляет от 85 до 120 тысяч рублей
- Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках
- СМИ: По России прокатилась массовая волна удалённой блокировки Porsche и BMW
- Власти рассматривают возможность возобновления зарубежных круизов через Азовское море
- Минпросвещения РФ подготовило проект по введению оценки за поведение в школах
- Режиссёр Члиянц призвал депутатов рассмотреть вопрос о возрождении Госкино
- Cъёмки фильма «Minecraft в кино 2» стартуют в конце апреля
- «Репутация обнулилась»: Рудченко призвал Долину заняться благотворительностью для отбеливания имени
- Организаторы концерта Долиной в Обнинске объяснили низкую продаваемость билетов
- Российские средства ПВО сбили 24 дрона ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru