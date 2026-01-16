Выплаты для федеральных льготников проиндексируют в России с 1 февраля
Выплаты для федеральных льготников будут проиндексированы в России с 1 февраля. Как пишет РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Он рассказал, что индексацию проведут по фактической инфляции за предыдущий год. Будут обновлена сумма ежемесячной денежной выплаты, а также связанный с ней набор социальных услуг.
Парламентарий напомнил, что получатель может либо оставить соцуслуги в натуральном виде, либо получить их денежный эквивалент. Третий вариант - оставить часть услуг в натуральной форме, а оставшую часть в деньгах.
«От выбранного варианта зависит, какая сумма фактически приходит на счёт», - заключил Говырин.
Ранее депутата Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что в 2026 году работающие пенсионеры России получат двукратную индексацию своих выплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
