Фильм иранского режиссера Бехруза Шоайби получил главный приз ММКФ

МЧС направило дополнительные силы в Оренбургскую область для тушения пожаров Посольство РФ обратилось в британский МИД с запросом по Скрипалям В Киеве 48 тысяч книг на русском языке отправили на макулатуру Фильм иранца Шоайби получил главный приз ММКФ «Химки» второй раз за месяц назначили нового главного тренера