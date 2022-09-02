Фильм иранского режиссера Бехруза Шоайби получил главный приз ММКФ
Киноработа иранского режиссера Бехруза Шоайби «Без предварительной договоренности», удостоена главной награды Московского международного кинофестиваля – «Золотого Святого Георгия», передает ТАСС.
Фильм поднимает тему иммиграции и самоидентичности.
Главный приз кинофестиваля вручал председатель жюри - актер Евгений Миронов.
«Победил, как всегда, профессионализм и смелость», - заявил он, объявляя обладателя главного приза ММКФ на торжественной церемонии закрытия фестиваля.
Ранее фильм Петра Тодоровского был удостоен «Серебряного Святого Георгия» на ММКФ.
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