Фильм иранского режиссера Бехруза Шоайби получил главный приз ММКФ

Киноработа иранского режиссера Бехруза Шоайби «Без предварительной договоренности», удостоена главной награды Московского международного кинофестиваля – «Золотого Святого Георгия», передает ТАСС.

Фильм поднимает тему иммиграции и самоидентичности.

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Главный приз кинофестиваля вручал председатель жюри - актер Евгений Миронов.

«Победил, как всегда, профессионализм и смелость», - заявил он, объявляя обладателя главного приза ММКФ на торжественной церемонии закрытия фестиваля.

Ранее фильм Петра Тодоровского был удостоен «Серебряного Святого Георгия» на ММКФ.

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