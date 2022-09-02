Фильм Петра Тодоровского удостоен «Серебряного Святого Георгия» на ММКФ

Кинокартина Петра Тодоровского «Здоровый человек» отмечена на 44-м Московском международном кинофестивале как лучший российский фильм в конкурсной программе «Русские премьеры». Режиссер был удостоен приза «Серебряный Святой Георгий», сообщает ТАСС.

Собянин поддержал проведение 44-го Московского международного кинофестиваля

Психологическая драма рассказывает о переменах в жизни главного героя в исполнении Никиты Ефремова после того, как он начинает помогать матерям больных детей в отделении онкологии.

Как отмечается, лучший российский фильм выбирали среди 10 картин, три из которых параллельно участвовали в основном конкурсе.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся 44-й Международный кинофестиваль.


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