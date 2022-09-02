Фильм Петра Тодоровского удостоен «Серебряного Святого Георгия» на ММКФ

Психологическая драма рассказывает о переменах в жизни главного героя в исполнении Никиты Ефремова после того, как он начинает помогать матерям больных детей в отделении онкологии.

Как отмечается, лучший российский фильм выбирали среди 10 картин, три из которых параллельно участвовали в основном конкурсе.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся 44-й Международный кинофестиваль.



