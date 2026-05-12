Фестиваль смыслов: Чем удивит посетителей музей‑театр «Булгаковский дом»

По его словам, необычный подход прослеживается и в конкурсной программе фестиваля: жюри отказалось от привычных критериев оценки театральных постановок. Вместо того чтобы фокусироваться на актёрском мастерстве или режиссёрских находках, эксперты обращают внимание на глубину осмысления булгаковского наследия.

«Наши члены жюри нетрадиционно подошли к системе оценок. У нас не оценивают, как обычно: за актёрскую или режиссёрскую работу, за музыку… Главное для нас — какую грань в творчестве Булгакова раскрыл тот или иной спектакль для зрителя. Например, "Белую гвардию" разные коллективы интерпретируют по‑разному: в одном спектакле акцент сделан на политике, в другом — на войне, в третьем — на любви, а в четвёртом — на связи с современностью. В нашем конкурсе особенно важно, какой аспект откроет зрителю постановка: мистику, размышления о будущем, актуальные проблемы современности, сатиру или юмор», — добавил Голубев.

С 13 по 22 мая 2026 года в музее‑театре «Булгаковский дом» пройдёт фестиваль «135 лет Мастеру: наследие Булгакова» — в честь 135‑летия со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. Фестиваль позволит зрителям по‑новому взглянуть на творчество Булгакова через призму театрального искусства и увидеть, как его произведения вдохновляют современных режиссёров и актёров.

Ранее исполнительный директор Музея-Театра «Булгаковский Дом», член Союза театральных деятелей России Наталья Склярова рассказала в пресс-центре НСН о масштабной программе фестиваля в честь 135‑летия со дня рождения Михаила Булгакова.

