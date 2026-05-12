Фестиваль смыслов: Чем удивит посетителей музей‑театр «Булгаковский дом»
Фестиваль «135 лет Мастеру: наследие Булгакова» через творчество писателя поможет артистам и зрителям осознать своё призвание и увидеть многогранность булгаковских текстов, сказал НСН
В основе фестиваля, посвящённого наследию Михаила Булгакова, лежит особая философия — не просто вспомнить классика, а через его творчество помочь зрителям и участникам найти собственный путь и осознать личную миссию, сказал в пресс-центре НСН основатель и директор музея-театра «Булгаковский Дом» Николай Голубев.
«Чем фестиваль и музей‑театр отличаются от всех прочих? Как и у Булгакова в его текстах, всё решает контекст. Мы как музей‑театр созданы для посетителя, для зрителя — и постоянно думаем о нём. Наша задача — показать, прояснить, дать новые смыслы нашим гостям. И театр в составе нашего музея вполне выполняет эту важную миссию. Миссия — это действительно значимо. Все мы выполняем свой долг, как можем, но часто забываем о том, что у каждого человека есть ещё и своя миссия. Булгаков отличался от многих тем, что ясно понимал, в чём его призвание, и следовал ему. В какой‑то момент он оставил врачебную практику — хотя это было выгодно — и посвятил себя писательству. Он отчётливо видел свою миссию. К сожалению, многие из нас долго ищут своё призвание и не всегда могут его чётко осознать. Для нашего коллектива Булгаков — писатель, который помогает яснее увидеть собственную миссию. Собственно, и фестиваль призван помочь в этом: молодым людям и начинающим актёрам — увидеть свою миссию, а опытным артистам — вспомнить о ней. И, самое главное, всё это мы делаем для наших посетителей. Фестиваль — это поиск новых смыслов», — сказал собеседник НСН.
По его словам, необычный подход прослеживается и в конкурсной программе фестиваля: жюри отказалось от привычных критериев оценки театральных постановок. Вместо того чтобы фокусироваться на актёрском мастерстве или режиссёрских находках, эксперты обращают внимание на глубину осмысления булгаковского наследия.
«Наши члены жюри нетрадиционно подошли к системе оценок. У нас не оценивают, как обычно: за актёрскую или режиссёрскую работу, за музыку… Главное для нас — какую грань в творчестве Булгакова раскрыл тот или иной спектакль для зрителя. Например, "Белую гвардию" разные коллективы интерпретируют по‑разному: в одном спектакле акцент сделан на политике, в другом — на войне, в третьем — на любви, а в четвёртом — на связи с современностью. В нашем конкурсе особенно важно, какой аспект откроет зрителю постановка: мистику, размышления о будущем, актуальные проблемы современности, сатиру или юмор», — добавил Голубев.
С 13 по 22 мая 2026 года в музее‑театре «Булгаковский дом» пройдёт фестиваль «135 лет Мастеру: наследие Булгакова» — в честь 135‑летия со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. Фестиваль позволит зрителям по‑новому взглянуть на творчество Булгакова через призму театрального искусства и увидеть, как его произведения вдохновляют современных режиссёров и актёров.
Ранее исполнительный директор Музея-Театра «Булгаковский Дом», член Союза театральных деятелей России Наталья Склярова рассказала в пресс-центре НСН о масштабной программе фестиваля в честь 135‑летия со дня рождения Михаила Булгакова.
