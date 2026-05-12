Актёр Владимир Стеклов рассказал, как из Шарикова стал профессором Преображенским
Странно, что в России нет улиц, площадей или памятников Булгакову, сказал НСН Владимир Стеклов, добавив, что для него такой памятник — не застывший в меди, а живой — это Дом Булгакова.
Народный артист России Владимир Стеклов в пресс-центре НСН поделился мыслями о том, почему музей‑театр «Булгаковский Дом» стал особым центром притяжения для артистов и зрителей, а также вспомнил, как менялось восприятие наследия Булгакова с 1980‑х годов.
«Есть замечательная фраза: "Не исчезают слова, и остаётся произнесённое… И воображение реальнее реальности". Я думаю, она может служить эпиграфом к существованию Дома Булгакова. Я искренне рад и счастлив, что этот дом есть. Это данность: он был, есть и будет — в этом я твёрдо убеждён. В 1980–90‑е годы появилось много театров‑студий, многие из них быстро исчезли. Некоторые просуществовали дольше, но тогда Дом Булгакова ещё не был так известен. Знали только о "нехорошей квартире". Позже появился Дом, и для меня, как и для многих, это стало настоящим открытием. Театр возник уже позднее…», — сказал собеседник НСН.
Стеклов также отметил особую атмосферу, которая царит в театре Булгакова, — несмотря на огромное количество постановок по произведениям писателя в России и за её пределами. Актёр поделился личной творческой историей: от роли Шарикова в постановке Товстоногова до репетиций роли профессора Преображенского в «Булгаковском Доме».
«В СССР и России было невероятно много спектаклей по "Мастеру и Маргарите", не говоря уже о постановках и экранизациях "Собачьего сердца". Их ставят бесконечно, но именно в Доме Булгакова ощущается особая атмосфера. Здесь находят отражение то, что актуально для нас сегодня. В середине 1980‑х я был счастлив сыграть Полиграфа Полиграфовича Шарикова в постановке А. Г. Товстоногова "Собачье сердце". А сейчас я репетирую и очень хочу представить спектакль "Собачье сердце" в Доме Булгакова — но уже в роли профессора Преображенского. Кто‑то может ужаснуться: что же дальше будет с нашей культурой? Мне тоже хочется понять, что произошло. Странно, что в нашей стране существует лишь один Дом Булгакова. Странно, что у нас нет улиц, площадей или памятников Булгакову… Для меня такой памятник — не застывший в меди, а живой — это Дом Булгакова. И дай Бог, чтобы он существовал всегда», — добавил артист.
С 13 по 22 мая 2026 года в музее‑театре «Булгаковский дом» пройдёт фестиваль «135 лет Мастеру: наследие Булгакова» — в честь 135‑летия со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. Фестиваль позволит зрителям по‑новому взглянуть на творчество Булгакова через призму театрального искусства и увидеть, как его произведения вдохновляют современных режиссёров и актёров.
Ранее бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима в беседе со спецкором НСН перечислил русских писателей, которые наиболее популярны в Бразилии. Среди них, в частности, Михаил Булгаков и Лев Толстой.
