Стеклов также отметил особую атмосферу, которая царит в театре Булгакова, — несмотря на огромное количество постановок по произведениям писателя в России и за её пределами. Актёр поделился личной творческой историей: от роли Шарикова в постановке Товстоногова до репетиций роли профессора Преображенского в «Булгаковском Доме».

«В СССР и России было невероятно много спектаклей по "Мастеру и Маргарите", не говоря уже о постановках и экранизациях "Собачьего сердца". Их ставят бесконечно, но именно в Доме Булгакова ощущается особая атмосфера. Здесь находят отражение то, что актуально для нас сегодня. В середине 1980‑х я был счастлив сыграть Полиграфа Полиграфовича Шарикова в постановке А. Г. Товстоногова "Собачье сердце". А сейчас я репетирую и очень хочу представить спектакль "Собачье сердце" в Доме Булгакова — но уже в роли профессора Преображенского. Кто‑то может ужаснуться: что же дальше будет с нашей культурой? Мне тоже хочется понять, что произошло. Странно, что в нашей стране существует лишь один Дом Булгакова. Странно, что у нас нет улиц, площадей или памятников Булгакову… Для меня такой памятник — не застывший в меди, а живой — это Дом Булгакова. И дай Бог, чтобы он существовал всегда», — добавил артист.

С 13 по 22 мая 2026 года в музее‑театре «Булгаковский дом» пройдёт фестиваль «135 лет Мастеру: наследие Булгакова» — в честь 135‑летия со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. Фестиваль позволит зрителям по‑новому взглянуть на творчество Булгакова через призму театрального искусства и увидеть, как его произведения вдохновляют современных режиссёров и актёров.



