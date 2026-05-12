В Индии опровергли данные об отказе от импорта СПГ из России

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури опроверг данные об отказе страны от импорта сжиженного природного газа из России. Об этом пишет ТАСС.

СМИ: Индия отказалась от попавшего под санкции СПГ из России

Ранее СМИ сообщили, что Индия отказалась от предложения РФ по приобретению сжиженного природного газа, подпадающего под санкции США.

Как указал Пури, распространяется «множество мифов», отмечает RT.

«Я прочел статью, в которой утверждается, будто Индия прекратила импорт, якобы отказалась принять партию СПГ из РФ», — отметил чиновник.

По его словам, Индия не импортировала это топливо из России, при этом министр не уточнил, идет ли речь о конкретной партии СПГ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортГазИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры