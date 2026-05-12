В «Булгаковском Доме» раскрыли программу фестиваля ко дню рождения писателя
Исполнительный директор Музея-Театра «Булгаковский Дом» Наталья Склярова рассказала НСН о масштабной программе фестиваля в честь 135‑летия со дня рождения Михаила Булгакова.
Гостей фестиваля «135 лет Мастеру: наследие Булгакова» ждут экспериментальные студенческие лаборатории, конкурсная программа, уникальный социальный проект для детей, а также бенефис народного артиста России Владимира Стеклова — предпремьерный показ спектакля «Собачье сердце» режиссёра Сергея Алдонина, рассказала в пресс-центре НСН исполнительный директор Музея-Театра «Булгаковский Дом», член Союза театральных деятелей России Наталья Склярова.
«В этом году мы проводим фестиваль в честь 135-летия со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. У нас очень обширная программа — параллельно выпускается сразу пять спектаклей. Репетиции идут и днем, и ночью. Будут представлены два спектакля с детьми участников СВО. Также готовится два спектакля с нашими режиссерами и педагогами с участием студентов. Мы готовились к этому в течение полугода, занимались с детьми, они к нам приходили по субботам, когда кто мог. Мы приглашали студентов различных вузов, чтобы дать возможность каждому студенту прикоснуться к миру искусства. Все педагоги участвовали в мастер-классах, работая с молодежью. Открывается фестиваль 13 мая, трех дня будет открытие. 14 мая будет спектакль, который мы называем бенефисом Владимира Стеклова — спектакль «Собачье сердце» Сергея Алдонина. Также в рамках фестиваля будет конкурсная программа. К нам приезжают из театральных училищ. Будет два спектакля ГИТИСа. Студенты, которые выпускаются или уже выпустились, покажут свои спектакли по Булгакову. Фестиваль будет идти с 13 по 22 мая. Кроме того, в день рождения Булгакова, 15 мая, в 19 часов будет премьерный показ спектакля "Рукописи не горят"», — сказала собеседница НСН.
Ранее бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима рассказал НСН, что в Бразилии особенно популярны такие российские писатели, как Михаил Булгаков и Лев Толстой.
