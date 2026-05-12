Алдонин рассказал, как Булгаков помогает современным актёрам
Булгаков как будто помогает артистам, которые ему нравятся, однако было немало случаев, когда постановки приходилось отменять из‑за того, что что‑то случалось с актёрами или режиссёрами, сказал НСН Сергей Алдонин.
Музей‑театр «Булгаковский Дом» выделяется среди культурных площадок столицы особым подходом: здесь ценят не внешний лоск, а творческую атмосферу и близость к наследию писателя, рассказал в пресс-центре НСН российский режиссёр театра, кино и телевидения, актёр Сергей Алдонин.
«У нас атмосфера профессионально‑домашняя — можно расслабиться. Не обязательно надевать блестящие платья в пол: можно прийти по-простецки, в чём угодно. Суть в том, что важна сама атмосфера, а не то, в чём вы пришли. У нас молодёжь любит репетировать, приходить на мастер‑классы. Когда мы задумывались о создании театра, поняли, что в мире нет ни одного театра имени Булгакова. Логично, что наш театр стал театром Булгакова — все родственники и наследники дали согласие. Мы, конечно, "маньяки", поклонники: Булгаков для нас — почти близкий друг и родственник. Если он "одобряет" человека, то как будто помогает ему. Спектакль мастерской Захарова "Мастер и Маргарита", которому в следующем сезоне исполняется 30 лет, — по возрасту у нас мало конкурентов. Состав актёров постоянно меняется, но зрители на постановку всё равно приходят. И дело не только в режиссёре — кажется, что сам Булгаков этому способствует. Было немало случаев, когда постановки приходилось отменять из‑за непредвиденных обстоятельств: что‑то случалось с актёрами или режиссёрами. Некоторые артисты даже боятся играть в "Мастере и Маргарите"… Но нам, похоже, Булгаков помогает», — сказал собеседник НСН.
С 13 по 22 мая 2026 года в музее‑театре «Булгаковский дом» пройдёт фестиваль «135 лет Мастеру: наследие Булгакова» — в честь 135‑летия со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. Фестиваль позволит зрителям по‑новому взглянуть на творчество Булгакова через призму театрального искусства и увидеть, как его произведения вдохновляют современных режиссёров и актёров.
Ранее бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима в беседе со спецкором НСН перечислил русских писателей, которые наиболее популярны в Бразилии. Среди них, в частности, Михаил Булгаков и Лев Толстой.
