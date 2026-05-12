В зоне СВО зафиксировали 30 383 случая нарушения перемирия со стороны ВСУ

Министерство обороны России сообщило о завершении режима прекращения огня в зоне специальной военной операции, армия России продолжает СВО. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Всего в период действия режима прекращения огня... зафиксировано 30383 случая нарушения перемирия украинской стороной», - рассказали в Минобороны.

В частности, за истекшие сутки ВСУ пять раз попытались атаковать, совершили 859 обстрелов позиций сил РФ и нанесли 5825 ударов с использованием БПЛА.

При этом российские военные строго соблюдали перемирие. Все группировки войск РФ оставались на ранее занятых рубежах и позициях с 8 до 11 мая.

Ранее Минобороны сообщило о почти 24 тысячах нарушений режима прекращения огня со стороны украинских военных.

