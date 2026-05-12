Челябинская таможня опровергла пропажу фур с пчелами из Узбекистана

Сведения о пропаже грузовиков с пчелами из Узбекистана на территории России не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Челябинскую таможню.

Ранее в Сети появились данные о том, что на территорию РФ въехали два большегруза с пчелами из Узбекистана без осуществления санитарного контроля насекомых. Местонахождение машин было якобы неизвестно.

Как отметила таможня, в апреле компания, которая работает в сфере пчеловодства, попыталась ввезти две фуры с пчелопакетами через границу России - МАПП «Бугристое» в Челябинской области. По итогам проверки документов Россельхознадзор запретил дальнейший въезд одной машины на территорию страны.

Вторая фура прибыла на Троицкий таможенный пост 19 апреля.

«После завершения таможенного транзита для дальнейшей проверки соблюдения ветеринарных требований были приглашены представители Россельхознадзора по Челябинской области... Было принято решение о запрете ввоза», — указано в сообщении.

Для вывоза пчел компания оформила процедуру реэкспорта, уже 2 мая транспортное средство с насекомыми прибыло на таможенный пост Атамекен в Казахстане, расположенный на границе с Узбекистаном. На этом таможенный транзит был завершен.

ФОТО: AP / ТАСС
