Челябинская таможня опровергла пропажу фур с пчелами из Узбекистана

Сведения о пропаже грузовиков с пчелами из Узбекистана на территории России не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Челябинскую таможню.

Ранее в Сети появились данные о том, что на территорию РФ въехали два большегруза с пчелами из Узбекистана без осуществления санитарного контроля насекомых. Местонахождение машин было якобы неизвестно.