В Петербурге автобус наехал на опору ограждения

Автобус врезался в опору ограждения на улице Моисеенко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, водителю автобуса стало плохо за рулем, он потерял управление и наехал на опору ограждения. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

«Других пострадавших в аварии нет», — указали в УМВД.

Ранее в Выборгском районе Петербурга пассажирский автобус въехал в стену дома, пострадала пожилая женщина.

