В Петербурге автобус наехал на опору ограждения
12 мая 202611:57
Юлия Савченко
Автобус врезался в опору ограждения на улице Моисеенко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу и Ленинградской области.
По данным ведомства, водителю автобуса стало плохо за рулем, он потерял управление и наехал на опору ограждения. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
«Других пострадавших в аварии нет», — указали в УМВД.
Ранее в Выборгском районе Петербурга пассажирский автобус въехал в стену дома, пострадала пожилая женщина.
