Над Ульяновской областью уничтожили два дрона ВСУ
12 мая 202612:25
Юлия Савченко
Дежурные средства ПВО нейтрализовали два украинских беспилотника в Ульяновской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.
По его словам, на территории Старокулаткинского района было зафиксировано место падения БПЛА, пишет RT.
«Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы», - сообщил губернатор на платформе «Макс».
Ранее Минобороны заявило, что в ночь на 12 мая военные уничтожили в трех регионах России 27 беспилотников ВСУ.
