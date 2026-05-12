Над Ульяновской областью уничтожили два дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали два украинских беспилотника в Ульяновской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.

По его словам, на территории Старокулаткинского района было зафиксировано место падения БПЛА, пишет RT.

«Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы», - сообщил губернатор на платформе «Макс».

Ранее Минобороны заявило, что в ночь на 12 мая военные уничтожили в трех регионах России 27 беспилотников ВСУ.


ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиУльяновская Область

