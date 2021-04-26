«Земля кочевников» и великолепный Хопкинс. Названы победители «Оскара-2021»
НСН рассказывает о лауреатах престижной кинопремии в основных номинациях.
Фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао стал главным триумфатором 93-й церемонии вручения премии «Оскар», прошедшей в Лос-Анджелесе. Картина победила в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая женская роль» (Фрэнсис МакДорманд).
Успех фильма не стал сюрпризом.
«С огромной вероятностью фильм «Земля кочевников» получит, как минимум, награду за «лучший фильм» и «лучшую режиссеру», - сказал в преддверии церемонии НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
В основе сценария «Земли кочевников» лежит одноименный рома Джессики Брудер. Роуд-муви повествует об истории женщины, которая потеряла работу и начинает путешествовать по пустынной Америке, живя в фургончике. На «Оскар» в номинации «Лучший фильм» также претендовали «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия», «Звук металла» «Минари», «Манк» и «Отец».
Это не первая премия для «Земли Кочевников». Фильм уже получал «Золотой глобус», «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, премию BAFTA и другие награды.
А вот китаянка Хлоя Чжао стала всего второй в истории женщиной, взявшей «Оскар» за режиссуру. Первой была Кэтрин Бигелоу, получившая в 2010 году статуэтку за фильм «Повелитель бури».
МакДорманд, завывшая как волчица во время церемонии награждения, уже не первый раз получает «Оскар» за лучшую женскую роль. В 1997 году она была удостоена этой премии за фильм «Фарго», а в 2018 – за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
«Оскар» за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс, сыгравшего главную роль в фильме «Отец», рассказывающем о больном пожилом аристократе, ставшем обузой для дочери. Этот фильм претендовал на «Оскар» в шести номинациях, но получил только две. Для Хопкинса это второй «Оскар». Первый он получил почти 30 лет назад за знаменитую роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят».
Лучшим актером второго плана стал Дэниэл Калуя, сыгравший Фреда Хэмптона в фильме «Иуда и черный мессия». Лучшей актрисой второго плана стала Юн Ё Джон, сыгравшая бабушку в картине «Минари» и ставшая первой корейской актрисой, получившей «Оскар».
«Оскар» за лучший оригинальный сценарий получила Эмеральд Феннелл (фильм «Девушка, подающая надежды»), за лучший адаптированный сценарий - Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер (фильм «Отец»). «Манк» Дэвида Финчера получил награды за лучшую операторскую работу (Эрик Мессершмидт) и лучшего художника-постановщика (Дональд Грэм Берт и Джен Паскаль).
«Душа» получила два «Оскара» - в номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая музыка». «Доводу» достался «Оскар» за спецэффекты. Лучшей песней стала Fight For You певицы H.E.R. из фильма «Иуда и Черный мессия».
Сама церемония прошла на вокзале Union Station в узком кругу номинантов.
Интересно, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», вошедший в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший иностранный художественный фильм», но так и не номинированный на эту премию, получил 26 апреля две главных награды на российской кинопремии «Ника». Он был признан лучшим фильмом 2020 года, а также получил премию за лучшую режиссуру.
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